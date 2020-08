PSG : Mbappé accompagne Thiago Silva et Choupo-Moting vers la sortie

Dans : Ligue 1.

Kylian Mbappé a rendu hommage à Thiago Silva et Eirc-Maxim Choupo-Moting, qui quittent tous deux le PSG. Un message très classe.

Le PSG n’a pas bouclé la saison de la manière dont il l’espérait. Place désormais au mercato pour préparer le prochain exercice. Des arrivées sont attendues pour renforcer l’effectif. Certains Parisiens disent quant à eux au revoir à leur club. C’est le cas du capitaine Thiago Silva et de l’attaquant Eric-Maxim Choupo-Moting. Kylian Mbappé a tenu à remercier ses désormais ex-coéquipiers dans une story Instagram. « Voilà c’est la fin. Je suis très triste de vous dire au revoir et que votre aventure s’arrête mais aussi très fier d’avoir pu jouer avec vous », débute-t-il avant d’adresser un message à chacun.

Le champion du monde a employé des mots très forts concernant le Brésilien. Ce dernier est proche de rejoindre Chelsea et rappelons-le, évoluait au PSG depuis 2012 avec un bilan de 23 titres remportés sous la tunique parisienne. « Capitaine, t’es une légende, tu as marqué l’histoire du club. L’un des meilleurs que j’ai pu voir et avec qui j’ai joué. » Choupo-Moting a également eu le droit à un message très sincère de la part de l’ancien Monégasque. « Tu as été comme un grand frère pour moi pendant deux ans. Les gens ont mis du temps à réaliser quel formidable joueur tu es. Mais t’es avant tout un super mec. » Les deux hommes sauront apprécier de telles louanges, eux qui s’apprêtent à rejoindre un nouveau challenge.