TV : PSG - Lens, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le PSG reçoit Lens ce samedi soir au Parc des Princes dans ce qui ressemble à une finale pour le titre de Champion de France de Ligue 1. Un match diffusé à la télévision et qui intervient dans un climat particulier suite à l'affaire Christophe Galtier.

Quelle heure pour PSG – Lens ?

Le match du titre, c’est ainsi que peut être considérée cette rencontre entre Paris et Lens. Si le championnat ne sera pas terminé à l’issue de ce match comptant pour la 31e journée, cette rencontre aura une importance toute particulière sur le sprint final. Leader devant le Racing, le PSG cherchera à briller devant son public du Parc des Princes ce samedi 15 avril à 21 heures. Un match qui sera arbitré par Willy Delajod.

Sur quelle chaîne suivre PSG – Lens ?

Malgré le fait que ce PSG - RCL soit l’affiche de ce week-end en L1, ce match ne se jouera toutefois pas dimanche soir. Au grand bonheur des abonnés de Canal Plus, puisque cette rencontre sera diffusée sur Canal+ Foot et Canal+ Sport 360. Les commentaires seront assurés par Paul Tchoukriel et Habib Beye, alors que Laurent Paganelli sera en bord terrain.

Les compos probables de PSG – Lens :

Après s’être remis dans le droit chemin à Nice la semaine passée (2-0), le PSG veut retrouver le chemin de la victoire au Parc suite à deux défaites contre Rennes et l’OL. Les Parisiens n’auront de toute façon pas d’autre solution s’ils ne veulent pas trembler pour leur première place dans le sprint final. Leader avec six points d’avance sur Lens, le PSG pourrait faire un trou imbouchable en gagnant. Mais pour cela, Christophe Galtier devra reprendre la main sur son groupe en composant sans Neymar, Kimpembe, Mukiele, Renato Sanches ou Verratti.

La compo probable du PSG : Donnarumma - Danilo, Marquinhos, Ramos - Hakimi, Vitinha, Ruiz, Soler, Nuno Mendes - Messi, Mbappé.

Auteur d’une incroyable saison, avec notamment quatre victoires de suite depuis mi-mars, Lens espère bien refaire le coup de battre le PSG, comme cela avait été le cas à Bollaert le 1er janvier dernier. Une victoire qui signerait le retour en force du Racing dans la course au titre. Mais pour réaliser ce petit exploit, Franck Haise sera privé de Cabot, Le Cardinal, Buksa ou Said.

La compo probable de Lens : Samba - Gradit, Danso, Medina - Sotoca, Abdul Samed, Fofana, Frankowski - Thomasson, Openda, Fulgini.