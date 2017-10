PSG : Jouer à l'OM comme à Dijon, un ancien est dégoûté

Dans : Ligue 1, PSG, OM.

Ancien joueur du Paris Saint-Germain puis de l’Olympique de Marseille, Patrick Colleter reste néanmoins un joueur estampillé « Paris », notamment pour sa présence très musclée lors des Classiques PSG-OM des années 1990. Symbole parisien de l’engagement à outrance et des boites à gifles que représentaient ces rencontres, le Breton est quelque peu perdu en lisant les déclarations des joueurs franciliens avant le choc au Vélodrome. Pour Thomas Meunier ou Kylian Mbappé, affronter l’OM est un match comme un autre, et la préoccupation va surtout à la Ligue des Champions et à garder la tête du championnat. Pas très motivés, les Parisiens ?

« C'est surprenant d'entendre ça de leur part. Est-ce que c'est simplement un discours de façade ? Si, pour eux, affronter l'OM c'est comme jouer Dijon ou Angers, c'est un peu dommage. Ça reste à part quand même. Une défaite, je peux vous dire, ça ferait tache chez les supporters », promet dans L’Equipe l’ancien arrière gauche, qui sait que les fans prennent ces matchs beaucoup plus à cœur que les joueurs.