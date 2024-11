Perquisitions à la LFP et chez Vincent Labrune, l'accord avec CVC contesté

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Quelques jours après la publication du rapport du Sénat sur l’intervention des fonds d’investissement dans le foot français, le parquet national financier a lancé plusieurs perquisitions à la LFP et au domicile de Vincent Labrune. L’accord passé avec CVC est au coeur des interrogations.

Selon les informations de L’Equipe, une perquisition est actuellement en cours au siège de la Ligue de Football Professionnel dans le cadre de l’enquête ouverte après la plainte de l’association anticorruption, « AC !! ». C’est l’accord passé entre la LFP et le fonds d’investissement CVC qui est au coeur des interrogations, la Ligue ayant vendu 13 % de ses droits à vie contre un apport en cash estimé à environ 1,5 milliard d’euros. La section de recherche de Paris de la gendarmerie est en charge du dossier et en plus de perquisitionner le siège de la Ligue de Football Professionnel, le domicile de Vincent Labrune à Saint-Rémy-de-Provence a également été fouillé selon le quotidien national.

Le siège de la LFP et le domicile de V.Labrune perquisitionnés

Les enquêteurs en charge de l’enquête tentent notamment de faire la lumière sur la répartition de 37,5 millions d’euros distribués entre banquiers, conseillers juridiques, Vincent Labrune et des dirigeants de la Ligue de football professionnel. Le fonds d’investissement CVC fait également l’objet de perquisitions ce mardi selon le quotidien national. Ouverte le 16 juillet dernier, l’enquête prend une nouvelle tournure cette semaine avec des perquisitions qui se multiplient et qui, les enquêteurs l’espèrent, permettront de faire la lumière sur les différentes zones d’ombre qui entourent cet accord passé entre la LFP et CVC.