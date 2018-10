Parti au Maroc, Girard dénonce le boycott de la L1

Dans : Ligue 1.

Les changements d’entraîneur ne sont pas rares en Ligue 1. Et pourtant, René Girard n’est jamais cité parmi les possibles candidats.

Il faut dire que le technicien reste sur deux échecs dans le championnat français, à Lille puis au FC Nantes. Sans club depuis près de deux ans, le coach champion avec Montpellier en 2012 a finalement rebondi au Wydad Casablanca avec qu’il s’est engagé pour deux saisons le week-end dernier. « C'est un club ambitieux dans un pays où les compétitions ne manquent pas avec la Coupe du roi et la Ligue des Champions africaine, a expliqué Girard au Midi Libre. On essaiera de faire du mieux possible avec les structures en place. »

Et tant pis pour les clubs français qui refusent d’étudier ses candidatures depuis des mois. « Un coup c'est l'âge, un coup tu n'as pas le profil. C'est dommage mais c'est comme ça. Peut-être qu'une page se tourne », a constaté le coach expérimenté, mais encore loin de la retraite. « Je me sens bien à 64 ans, j'ai encore l'envie, a-t-il assuré. L'adrénaline des matchs me manquait un peu, c'est vrai. » En cas de réussite au Maroc, Girard pourrait recevoir un coup de fil inattendu, qui sait ?