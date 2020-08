OM : Zidane entraîneur de Marseille ? La porte s'entrouvre

Dans : Ligue 1.

Le nom de Zinedine Zidane est souvent cité du côté de l'Olympique de Marseille, une fois qu'il aura quitté le Real Madrid. L'ancien numéro 10 français a évoqué le sujet lors d'un entretien pour l'AFP.

Zinedine Zidane fait le bonheur du Real Madrid. Malgré l’élimination des Merengues en huitième de finale de la Ligue des Champions contre Manchester City, les supporters du club espagnol peuvent se vanter d’avoir sur le banc l’un des meilleurs techniciens d’Europe et même du monde. Cependant, la page Real Madrid se fermera bien un jour. Alors que fera le champion du monde 98 quand cela arrivera ? Reprendre l’équipe de France est une option. L’intéressé l’a fait savoir lors d’un entretien pour l’AFP. « Je l’avais dit ici il y a une douzaine d’années. Si je suis entraîneur, pourquoi pas un jour entraîner l’équipe de France ? Ce n’est pas nouveau. Même Didier Deschamps le sait parce que c’est lui qui l’a annoncé », a-t-il rapporté à ce sujet.

Autre choix de carrière possible, rejoindre l’Olympique de Marseille. Cela peut se produire d’autant plus que Zinedine Zidane est natif de la cité phocéenne. La question d’une éventuelle arrivée à l’OM lui a été posée lors de cette interview et ZZ n’y a pas complètement fermé la porte. « Je ne peux pas répondre à cette question. Si je n’ai pas de plan de carrière, je n’ai pas cette pensée-là. Je pense au jour le jour. » Ni oui, ni non donc. Cette réponse peut donner un espoir aux supporters marseillais de voir arriver un jour la légende du football français à La Commanderie. Il faudra patienter pour cela. Pour rappel, Mohamed Ajroudi avait cité Zinedie Zidane comme un possible entraîneur de l'Olympique de Marseille en cas de rachat de l'OM.