OM - Reims : Quelle heure et quelle chaîne pour voir ce match ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Pour garder sa deuxième place du championnat pendant les fêtes de fin d’année, l’Olympique de Marseille devra faire un bon résultat contre Reims à domicile mercredi.

Quelle heure pour regarder OM - Reims ?

Après avoir validé son ticket pour les 16es de finale de la Coupe de France contre Cannet Rocheville le week-end dernier, l’OM affrontera Reims pour le compte de la 19e journée de L1. Ce match se jouera ce mercredi 22 décembre à 21 heures au Stade Vélodrome. François Letexier sera l’arbitre de cette rencontre.

Sur quelle chaîne suivre OM - Reims ?

Ce match entre l’OM et Reims sera diffusé sur les canaux d’Amazon Prime Vidéo, pendant le multiplex de cette dernière journée de l’année. Les commentaires seront assurés par Smaïl Bouabdellah et Mathieu Bodmer. David Astorga sera en bord terrain, et Saber Desfarges s'occupera de la présentation de cette rencontre de L1.

Les compos probables de OM - Reims :

Comme c’est le cas depuis plusieurs semaines, Jorge Sampaoli aura un effectif complet à sa disposition. Autant dire que le club phocéen va aligner sa meilleure équipe pour tenter d’offrir un joli cadeau de Noël avant l’heure aux supporters marseillais qui seront présents au Vélodrome mercredi soir.

La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Saliba, Caleta-Car, Luan Peres - Lirola, Rongier, Kamara, Gerson - Under, Milik, Payet.

Si Marseille sera au complet, ce ne sera pas vraiment le cas de Reims, qui ne pourra pas compter sur Zeneli, Doucouré, Munetsi, Hornby, Matusiwa. Mais pour le reste, l’équipe d’Oscar Garcia, qui reste sur quatre victoires lors des cinq derniers matchs, sera quand même fournie.

La compo probable de Reims : Rajkovic - Foket, Faes, Gravillon - Flips, Cassama, Kebbal, Lopy, Konan - Touré, Ekitike.