OM-PSG : Neymar, Payet… Canal+ propose un Classique original

Dans : Ligue 1, PSG, OM.

Si beaucoup d’observateurs considèrent que le Classique a perdu de sa saveur, ce n’est pas le cas de Canal+ qui s’apprête à sortir le grand jeu.

A l’occasion du choc de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain dimanche soir, la chaîne cryptée ne traitera pas cette rencontre comme une partie banale. Non, le diffuseur veut en mettre plein les yeux à ses abonnés ! Car en plus du match diffusé dans les conditions habituelles sur Canal+, avec les commentaires de Stéphane Guy et du consultant Eric Carrière, une « Face B » du Classique sera proposée sur Canal+ décalé.

Le principe de cette deuxième version ? Sans les commentaires, la diffusion sera surtout focalisée sur Neymar et Dimitri Payet, considérés comme les stars du PSG et de l’OM. Des caméras seront effectivement braquées sur les deux joueurs offensifs, ce qui permettra de suivre toutes leurs actions, leurs déplacements, leurs échanges avec les différents acteurs… Le Brésilien et l’international tricolore ont donc intérêt à briller.