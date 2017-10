OM-PSG : Pourquoi cette fois, Marseille ne prendra pas une volée...

Dans : Ligue 1, OM, PSG.

L’année dernière, l’Olympique de Marseille s’était lourdement incliné au Stade Vélodrome face au PSG (1-5). Qu’en sera-t-il cette année ?

S’il est évidemment impossible de répondre à cette question pour l'heure, il est néanmoins intéressant de se pencher sur les changements qui ont été opérés des deux côtés depuis cette confrontation dont tous les supporters de l’OM se souviennent forcément. A Marseille justement, des joueurs d’expérience ont été recrutés comme Adil Rami, Kostas Mitroglou, Luiz Gustavo ou encore Steve Mandanda. Si cela ne suffira sans doute pas à bousculer la hiérarchie, ça ne peut pas faire de mal selon Rolland Courbis.

« L'an dernier, Marseille s'était présenté avec une cavalerie que je qualifierais de légère. Cette fois, ils ont gagné en puissance, en gabarit et savoir-faire défensif avec des valeurs sûres comme Gustavo, Rami et Mandanda. Je les vois mieux résister que l'an passé » a confié l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille dans les colonnes de France Football. Difficile de lui donner tort puisque pour rappel, l’OM s’était présenté face au PSG avec un milieu de terrain composé de Vainqueur, Lopez et Zambo et d’une défense centrale Rolando-Fanni avec Bédimo sur l’aile gauche. Autant dire que l’équipe a tout de même plus fière allure désormais. Cela aura-t-il une incidence sur le match du week-end prochain ? Réponse dimanche soir…