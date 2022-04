OM - OL : Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre l'Olympico ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Toujours un match à part dans une saison, l’Olympico entre Marseille et Lyon se disputera ce week-end dans un Stade Vélodrome à guichets fermés. Ce sera LE rendez-vous de cette 35e journée de Ligue 1 !

Quelle heure pour regarder OM - OL ?

Le jour de la fête du travail, les membres des deux clubs olympiques ne seront pas au repos. Puisque cette rencontre tant attendue entre les Phocéens et les Gones se jouera ce dimanche 1er mai à 20h45 au Stade Vélodrome. Ce match sera arbitré par Anthony Gautier.

Sur quelle chaîne suivre OM - OL ?

Comme chaque grand match du dimanche soir, cet Olympico à Marseille ne dérogera pas à la règle. Autant dire que les supporters des deux clubs rivaux vont devoir se brancher sur l’antenne de Prime Vidéo pour regarder ce choc du championnat de France. Sur Amazon, Julien Brun et Mathieu Bodmer seront aux commentaires, David Astorga en bord terrain, alors que la présentation sera effectuée par Thibault Le Rol et Thierry Henry.

Les compos probables de OM - OL :

Entre ses deux demi-finales de l’Europa Conférence League contre Feyenoord (3-2 à l’aller jeudi), Marseille va tenter de ne pas décevoir ses supporters lors de ce choc contre l’OL. Solidement installé à la deuxième place de la L1, avec six points d’avance sur Rennes et Monaco à quatre journées de la fin, l’OM voudra faire un grand pas vers la Ligue des Champions en faisant un bon résultat contre Lyon. Mais pour remplir sa mission, Jorge Sampaoli sera privé de Balerdi et De La Fuente.

La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Lirola, Saliba, Caleta-Car, Luan Peres - Guendouzi, Kamara, Gerson - Under, Milik, Payet.

Revenu un peu dans la course à l’Europe grâce à sa victoire face à Montpellier le week-end dernier, l’OL a une dernière chance de sauver sa saison. Pour cela, il faudra battre Marseille et tenter de revenir aux portes du Top 5 avant le sprint final. Sauf que pour ce grand rendez-vous à Marseille, Peter Bosz sera privé de Caqueret, Cherki, Denayer, Diomandé, Dubois, Lopes et Ndombele

La compo probable de l’OL : Pollersbeck - Gusto, Da Silva, Lukeba, Emerson - Paqueta, Thiago Mendes, Aouar - Tete, Dembélé, Toko Ekambi.

La décla :

🎙 Le coach Peter Bosz lors du point-presse avant #OMOL : "Hier, Anthony Lopes s'est entrainé avec Rémy Vercoutre. J'espère qu'il va être avec le groupe aujourd'hui ou demain. Il y a toujours des blessés dans le football. Je me focalise sur les joueurs qui sont aptes." pic.twitter.com/47CrC3DEap — Olympique Lyonnais (@OL) April 29, 2022

Peter Bosz, entraîneur de l’OL : « Marseille a joué jeudi, c'est peut-être un avantage pour nous. On a vu que Feyenoord a bien fait son pressing, ils ont montré les faiblesses de Marseille. Il faut avoir les joueurs pour jouer comme ça. On a vu aussi les forces de Marseille, devant leur gardien deux fois. Avec un Payet qui joue entre les lignes et les deux attaquants rapides devant, ça reste dangereux. Lors du match aller, on a eu du mal en première période, alors qu'en seconde période, c'était mieux. On doit être stable pendant 90 minutes. Les équipes entraînées par Sampaoli jouent avec beaucoup d'agressivité et du pressing ».