OM-Nice : Scandale arbitral, Didier Roustan exige des sanctions !

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Dimanche soir, l’arbitrage a joué un rôle prépondérant dans la victoire de l’OM face à Nice au Vélodrome (2-1).

En première mi-temps, Jérôme Brisard a sifflé un penalty logique en faveur de Marseille pour une faute de Jean-Clair Todibo sur Cengiz Ünder. La deuxième mi-temps a en revanche été plus riche en polémiques, notamment en raison de l’accrochage entre William Saliba et Andy Delort. Au cœur de la seconde mi-temps, le défenseur de l’OM a chargé l’attaquant de l’OGC Nice, en pleine course, dans la surface de réparation. Le penalty n’a pas été attribué au Gym et la VAR n’a pas demandé à Jérôme Brisard d’aller voir les images. Un scandale pour les dirigeants azuréens mais également pour Didier Roustan, lequel a été catégorique à ce sujet sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe. Pour le consultant, le penalty était évident et les arbitres présents dans le centre VAR à Paris doivent rendre des comptes après ce qu’il considère comme une grossière erreur.

« Pour moi c’est scandaleux de ne pas siffler ce pénalty »



🎙Andy Delort estime qu’il y avait pénalty à la 73e minute@OM_Officiel 🆚 @ogcnice 2-1 pic.twitter.com/VwahImCLcR — France Bleu Azur (@francebleuazur) March 20, 2022

Roustan veut sanctionner les arbitres d'OM-Nice

« La VAR, c’est un désastre. L’arbitre peut le voir au dernier moment et ne pas être certain, on peut lui pardonner. Les gens qui sont à la VAR lors de ce OM-Nice en revanche, ils doivent prendre cinq matchs de suspension ! On doit savoir qui ils sont, ils doivent venir s’expliquer et prendre une suspension. C’est insupportable ! Après le penalty, il faut le marquer, le match change et Marseille peut encore gagner mais c’est d’une injustice terrible. Delort change sa trajectoire et alors ? Il fait ce qu’il veut. Delort ne voit pas arriver Saliba qui vient dans son dos. Il n’y a pas d’explication, il y a un gros problème. Ces gens-là ne s’expriment jamais, c’est un scandale. Ce n’est pas possible de voir ça » a fustigé Didier Roustan, en colère et pour qui les arbitres en charge de l’assistance vidéo n’ont pas fait leur travail à l’occasion de cette action décisive au cœur de la seconde mi-temps entre l’Olympique de Marseille et Nice.