OM - Nice : À quelle heure et sur quelle chaîne regarder ce choc ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

L’affiche de cette 29e journée de Ligue 1 opposera l’Olympique de Marseille à l’OGC Nice. Un vrai choc de haut de tableau entre le deuxième et le troisième du championnat de France.

Quelle heure pour regarder OM - Nice ?

Cette saison, Marseille et Nice ne se quittent plus. Suite à un match aller (1-1) qui s’est joué en deux fois à cause des incidents survenus à l’Allianz Riviera autour de Dimitri Payet, les deux clubs du Sud se sont affrontés en février dernier en Coupe de France, où Nice est sorti vainqueur (4-1). Ce match retour sera donc à suivre avec attention ce dimanche 20 mars à 20h45 au Stade Vélodrome. L’arbitre sera Jérôme Brisard.

Sur quelle chaîne suivre OM - Nice ?

Cela est devenu une habitude, l’affiche du dimanche soir sera une nouvelle fois diffusée sur Prime Vidéo. Pour ce choc, Amazon va sortir le grand jeu. Puisque Smaïl Bouabdellah et Benoit Cheyrou seront aux commentaires. Laurie Samama sera en bord terrain, alors que Thibault Le Rol et son consultant vedette Thierry Henry seront à la présentation.

OM / Nice ce dimanche à 20h45 sur Prime Video.

Commentaires : @SmaBouabdellah et B. Cheyrou.

Bord terrain : @laurie_samama

Présentation : T. Le Rol, avec Thierry Henry. pic.twitter.com/i0dGe8V90H — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) March 18, 2022

Les compos probables de OM - Nice :

Devant un Vélodrome plein à craquer, l’OM va tenter de frapper un grand coup avant la trêve internationale. Pour cela, l’équipe de Jorge Sampaoli va chercher à remporter sa quatrième victoire de suite, après notamment sa qualification pour les quarts de finale de l’Europa Conférence League jeudi. L’entraîneur argentin disposera d’un groupe au complet, avec le retour de Payet

La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Rongier, Saliba, Caleta-Car, Luan Peres - Guendouzi, Kamara, Gerson - Under, Milik, Payet.

Alors que Marseille a dû batailler en Suisse jeudi pour passer un autre tour en Coupe d’Europe, Nice a pu profiter d’une semaine pleine pour préparer ce match. Suite à son nul contre Montpellier la semaine passée (0-0), l’OGCN va tenter de réagir. Dépassé par l’OM dans la course à la deuxième place, le club azuréen va tenter de reprendre son bien, mais cela ne sera pas chose aisée, surtout au Vélodrome, où les Aiglons vont recevoir un accueil glacial. La motivation sera en tout cas au rendez-vous, malgré l'absence du capitaine Dante, qui sera suspendu pour son carton rouge subi face au MHSC le week-end dernier.

La compo probable de Nice : Benitez - Lotomba, Todibo, Daniliuc, Bard - Boudaoui, Rosario, Lemina, Stengs - Delort, Gouiri.