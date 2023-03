OM-MHSC : Vitinha met Kouyaté complétement KO

Angoissante image à la 17e minute de ce OM-Montpellier. Dans un duel aérien, l'attaquant marseillais Vitinha est venu percuter tête contre tête le défenseur du MHSC Boubacar Kouyaté. Le Sénégalais est retombé violemment au sol, complément sonné. Les secours sont vite intervenus, à la demande des joueurs montpelliérains. Kouyaté a été sorti sur civière, en attendant des nouvelles plus rassurantes sur son état. Mamadou Sakho l'a immédiatement remplacé dans la foulée.

