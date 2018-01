OL-PSG : Pierre Ménès défonce l'arbitre après le choc Lopes-Mbappé

Dans : Ligue 1, OL, PSG.

La première mi-temps entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain a été riche en rebondissements (1-1 à la 45e). Entre l'ouverture du score de Fekir en début de rencontre et l'égalisation de Kurzawa juste avant la pause, Kylian Mbappé a dû sortir sur civière après un terrible choc avec Anthony Lopes (35e)... Si ce fait de jeu fait débat, Pierre Ménès, lui, estime que le gardien lyonnais aurait dû être expulsé par l'arbitre, avec un penalty en faveur du PSG.

« Lopes le tue ! Cette faute, c'est penalty et carton rouge... Et on ne sait pas de quoi souffre Mbappé... Il est sorti blessé. Il y a bien faute. Il l'agresse, c'est volontaire... C'est un jeu dangereux. Ça mérite un rouge, et ce n'est plus le même match... », a balancé, sur Canal+, le consultant suivi par Habib Beye, qui pensent tous les deux que la sortie de Lopes n'est pas maîtrisée même s'il touche le ballon avant de percuter violemment l'attaquant parisien.