OL-OM : Genesio meilleur que Garcia, Zidane a tranché

En ce début d’année 2019, France Football a procédé à l’élection du meilleur entraineur français de l’année 2018.

Pour cela, le règlement est simple, chaque entraineur qui a déjà reçu cette distinction depuis la création de ce classement en 1970 vote pour les cinq meilleurs entraineurs français par ordre de préférence, et les points s’accumulent. Sans surprise, c’est Didier Deschamps qui a quasiment raflé tous les suffrages et donc la première place, devant Zinedine Zidane et son incroyable triplé en Ligue des Champions avec le Real Madrid.

Mais derrière, les entraineurs de Ligue 1 se sont tirés la bourre et la troisième place est revenue à Bruno Genesio. Le coach lyonnais, souvent critiqué par ses propres supporters, fait visiblement l’admiration de ses confrères, qui l’ont ainsi placé devant Rudi Garcia (OM) et Christophe Galtier (Lille). A noter que même Zinedine Zidane a placé l’entraineur lyonnais à la deuxième place de ce classement, preuve que les performances de l’OL en Ligue des Champions notamment ont marqué les esprits. Parmi les votants, un s’est démarqué de très loin, puisque Robert Herbin, ancien coach des grandes années de l’AS Saint-Etienne, a voté en première place pour Christophe Galtier, bien plus fort que Zidane et Deschamps selon le Sphinx….