OL : Marcelo et Rafael, les premières ventes du mercato ?

Dans : Ligue 1.

Plusieurs joueurs de l’OL se retrouvent à un an du terme de leur contrat. Besiktas souhaite en profiter et a ciblé Rafael et Marcelo pour renforcer sa défense.

Le parcours admirable de l’Olympique Lyonnais en Ligue des Champions lui a offert beaucoup de visibilité en Europe. Il n’aura pas fallu attendre bien longtemps pour voir les premiers clubs se jeter sur les joueurs demi-finalistes de cette édition de la C1. Du côté de la Turquie, Besiktas n’est pas insensible au profil de deux défenseurs rhodaniens comme le rapporte le journal Fanatik. Le club d’Istanbul aurait en ligne de mire Marcelo et Rafael, tous deux sous contrat encore une saison. Titulaire avec les Gones, le premier cité est un ancien des Aigles Noirs. Il a quitté le club en 2017 pour 7 ME pour l’OL, et désormais son ancien employeur souhaite le faire revenir.

Le dossier est plus compliqué concernant l’autre Brésilien, Rafael. Le latéral droit ne rentre clairement pas dans les plans de son entraîneur Rudi Garcia. En effet, il n’a pas joué une seule minute du Final 8 à Lisbonne. L’ancien joueur de Manchester United souhaite partir à en croire le journal turc. Des contacts auraient eu lieu entre Besiktas et Rafael mais les exigences salariales de l'homme concerné poseraient problème. Le frère jumeau du Nantais Fabio devra faire des efforts s’il veut relancer sa carrière à l’âge de 30 ans. En cas d’échec des négociations avec la formation stambouliote, ses chances d’un départ prendraient un coup dans l’aile. Rafael pourrait vivre une saison suivante blanche, cantonné au banc.