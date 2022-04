OL - Angers : À quelle heure et sur quelle chaîne voir ce match ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Un peu dans le dur depuis la mi-mars, l’Olympique Lyonnais va tenter de relancer la machine face à Angers ce dimanche dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1.

Quelle heure pour regarder OL - Angers ?

Pour sa reprise après la trêve internationale de mars, Lyon va accueillir Angers dans son Groupama Stadium. Ce match se disputera ce dimanche 3 avril à 17h05. La rencontre sera arbitrée par Eric Wattellier.

Nos joueurs préparent la réception d'Angers ce dimanche (17h05) au @GroupamaStadium.

Tetê a participé à son premier entraînement collectif. pic.twitter.com/AYJQJAZJhN — Olympique Lyonnais (@OL) April 1, 2022

Sur quelle chaîne suivre OL - Angers ?

Au lendemain du match de l’OM, les abonnés de Canal Plus auront la chance de voir une autre équipe phare du championnat de France en action. Puisque ce OL-SCO sera diffusé sur Canal+ Sport dimanche après-midi.

Les compos probables de OL - Angers :

Relégué à la 10e place du classement, à six points du Top 5 après sa défaite contre Rennes et son nul à Reims, l’OL va devoir faire le plein de points contre Angers afin de continuer à croire en une qualification européenne. Mais pour remplir sa mission à domicile dimanche, Peter Bosz sera privé de nombreux joueurs, comme Boateng, Caqueret, Cherki, Diomandé, Faivre ou Lopes. Le groupe lyonnais sera sûrement renforcé par Tetê, la nouvelle recrue des Gones.

La compo probable de l’OL : Pollersbeck - Dubois, Thiago Mendes, Lukeba, Emerson - Aouar, Ndombélé - Gusto, Paqueta, Toko Ekambi - Dembélé.

Pour son retour à Lyon en tant que coach d’Angers, Gérald Baticle va devoir faire un résultat vu que son équipe est toujours dans le ventre mou du championnat. Vainqueur face à Brest avant la trêve, le SCO restait sur sept défaites de suite et n’a plus gagné à l’extérieur depuis décembre 2021. Autant dire qu’Angers va tenter de faire un bon coup à Lyon, sans Cabot ni Khaled.

La compo probable d’Angers : Mandrea - Ebosse, Traoré, Thomas - Pereira Lage, Capelle, Bentaleb, Mendy, Doumbia - Boufal - Bahoken.

La décla :

Peter Bosz, entraîneur de l’OL : « Le plan de bataille, c'est de gagner les matchs. Je suis comme les joueurs, je ne suis pas content non plus de cette 10e place. Maintenant, il faut qu'on fasse une série, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Je peux parler de beaucoup de choses, je comprends l'inquiétude, mais il faut simplement gagner. On a besoin des supporters, ils sont très importants pour nous. Le match aller à Angers ? C’était il y a vraiment longtemps et je venais juste d'arriver au club. Après ce match, dans le vestiaire, j'avais vraiment vu les problèmes qu'on avait. Mais c'était le début de saison. Beaucoup de choses se sont passées et on ne peut pas se comparer à cette époque-là. Donc on n'en reparle pas car l'équipe n'a plus rien à voir aujourd'hui ».