Nice bute sur Metz et perd encore à domicile

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 15e journée

Allianz Riviera

OGC Nice – FC Metz 0-1

But de Centonze (31e) pour Metz

Nice s'est cassé les dents sur la défense du FC Metz et concède une défaite 0-1 sur son terrain. Cette deuxième défaite de suite à domicile menace la seconde place niçoise avant les matches de dimanche.

Deuxième au coup d’envoi, l’OGC Nice avait à cœur de profiter de la venue d’un FC Metz dernier pour conforter sa position de dauphin du PSG. Pourtant, l’entame de match semait le doute sur la position des deux équipes. Encore aux vestiaires dans leurs têtes, les Niçois dominaient stérilement les Messins, n’arrivant pas à créer du danger près des buts d’Oukidja. Surtout, ils étaient imprécis dans leur jeu collectif et dans la finition, au grand dam d’un Christophe Galtier passablement énervé. Il n’en fallait pas plus à Metz, bien organisé derrière, pour piéger son hôte du soir. Grâce à un beau travail de Centonze du départ de l’action à la conclusion, Metz ouvrait le score sur un but du latéral bien servi par de Préville. Juste avant le repos, Nice réagissait grâce à une tête plongeante de Delort détournée magistralement par Oukidja, son coéquipier de la sélection algérienne.

Après le repos, Nice était bien décidé à revenir au score faisant le siège du but adverse. Une frayeur parcourait les rangs messins quand M.Letexier allait vérifier à l’écran du VAR (49e) une faute de Pajot sur Delort au coin de la surface. Finalement, aucun penalty n’était donné aux Niçois. La pression des Aiglons était toujours plus forte face à des Messins regroupés devant leur but. Mais, les occasions niçoises étaient limitées. Rosario alertait Oukidja sur un centre-tir (63e) puis Schneiderlin frôlait d’une frappe le poteau messin (78e) tout comme Delort de la tête (88e). Les Niçois donnaient tout, mais trop imprécis échouaient face au mur messin concédant une défaite bien évitable. Nice reste pour le moment deuxième avec 26 points sous la menace de Rennes. Metz remporte son second succès de la saison, mais reste dernier (12 points) recollant à Saint-Étienne.