Nantes s’invite en haut de tableau

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

11e journée de Ligue 1

Stade de la Beaujoire

Le FC Nantes bat le Clermont Foot 2-1

Buts pour Nantes : Girotto (38e), Blas (61e)

But pour Clermont : Bayo (49e)

Cartons rouges : J. Gastien (30e) pour Clermont, Corchia (41e) pour Nantes

La bonne dynamique du FC Nantes se poursuit. Ce samedi, les Canaris ont enchaîné un troisième match sans défaite en battant Clermont (2-1). Dominateurs dans une première période tendue, les Nantais profitaient de l’expulsion de Johan Gastien (30e), et ouvraient logiquement le score grâce à la déviation de Girotto (1-0, 38e) sur un coup franc indirect. Mais dans la foulée, le passeur décisif Corchia récoltait lui aussi un carton rouge (41e) après intervention de la VAR.

De quoi rééquilibrer les débats puisqu’au retour des vestiaires, Bayo (1-1, 49e) égalisait d’un superbe enchaînement plein de lucidité ! Les visiteurs marquaient ainsi sur leur première occasion, mais ne parvenaient pas à enchaîner. Les hommes d’Antoine Kombouaré reprenaient le contrôle et après un long une-deux avec Kolo Muani, Blas (2-1, 61e), redonnait l’avantage au FCN. Clermont, peu dangereux, ne reviendra plus et laissera Nantes s’offrir un troisième succès consécutif à domicile pour s’installer provisoirement dans le haut de tableau.