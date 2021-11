Nantes - OM : À quelle heure et sur quelle chaîne suivre ce match ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Trois jours après avoir dominé Troyes, l’Olympique de Marseille tentera d’en faire de même face au FC Nantes ce mercredi 1er décembre.

Quelle heure pour FCN-OM ?

Lors de la 16e journée de L1, tous les grands clubs français vont jouer à 21 heures. Ce sera donc le cas de l’OM, qui se déplacera au Stade de La Beaujoire. Eric Wattellier sera au sifflet.

Quelle chaîne ?

Ce duel entre deux clubs historiques du championnat de France sera retransmis sur l’antenne d’Amazon Prime Vidéo.

Les compos probables de Nantes-Marseille :

Dans le dur en ce moment, avec une série de quatre matchs sans la moindre victoire en L1, l’équipe d’Antoine Kombouaré aimerait bien se relancer complètement contre l’OM. Mais pour cela, Nantes devra faire sans Chirivella et Fabio, suspendus, mais aussi sans Corchia, Pereira de Sa et Emond, blessés.

La compo probable de Nantes : Lafont - Appiah, Castelletto, Pallois, Traoré - Moutoussamy, Girotto, Blas - Coco, Kolo Muani, Simon.

Hormis peut-être Cengiz Under, encore incertain à cause d’une douleur au dos, Jorge Sampaoli devrait pouvoir compter sur tout le monde face à Nantes. Reste à savoir si l’entraîneur argentin redonnera sa confiance à Bouba Kamara dans l’entrejeu.

La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Saliba, Balerdi, Luan Peres - Rongier, Kamara, Guendouzi - Payet - Dieng, Milik, De la Fuente.

Les déclas :

Antoine Kombouaré (entraîneur du FC Nantes) : « L'idée, c'est de faire un grand match. On n'a pas le choix. Si on veut espérer faire un bon résultat devant Marseille, il faudra être prêt à faire une grande performance, sur la durée du match. On l'a vu à Paris où on a joué une bonne deuxième période, après de la souffrance en première. À Lille, ça a été l'inverse. Mais on a réussi à tenir le score. J'espère que mercredi, on arrivera à jouer 1h35, avec les arrêts de jeu. Les Marseillais sont solides, ne prennent pas de but. C'est une formation difficile à jouer, à manœuvrer. Pour l'instant, il ne leur manque que la réussite. Mais les résultats, les victoires et le classement vont leur donner confiance et ils vont se lâcher un peu plus. Je voudrais bien que ça se produise après notre match de mercredi si possible ».