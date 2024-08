Montpellier pulvérisé, le PSG avertit la Ligue 1 ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 2e journée

Parc des Princes

PSG-Montpellier 6-0

Buts : Barcola (4e, 53e), Asensio (24e), Hakimi (58e), Zaire-Emery (60e), Lee (82e)

Large mais tardif vainqueur du Havre la semaine passée, le PSG n'avait pas gommé tous les doutes le concernant. Après Montpellier, pas de doute, ce PSG sans Mbappé reste au-dessus en Ligue 1. Remplaçant du néo-madrilène à gauche, Barcola était à la hauteur d'entrée avec un débordement gagnant. L'ancien lyonnais finissait d'un pointu pour mettre le PSG devant. Largement supérieurs, les Parisiens doublaient la mise après une action collective de toute beauté conclue par Asensio. Le score aurait pu être plus lourd au repos tant les hommes de Luis Enrique transperçaient facilement la défense héraultaise.

Ce n'était que partie remise avec un feu d'artifice dès le retour des vestiaires. 3 buts en 7 minutes seulement. Sur un contre éclair, Dembélé offrait le 3-0 à Barcola. Puis, Hakimi reprenait de volée un centre de Mendes pour le quatrième. Enfin, Zaire-Emery enrhumait Kouyaté avec un petit pont avant d'ajuster Lecomte. Montpellier réagissait faiblement, voulant en finir au plus vite. Le PSG n'était pas de cet avis, plantant un sixième but sur une belle frappe de Lee. 6-0 et 10 buts marqués en deux matchs, ce PSG fait peur. Pour d'autres raisons, Montpellier effraie aussi ses supporters et jouera le maintien en bas de tableau.