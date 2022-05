Monaco revient de loin et prend la deuxième place à l'OM !

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Dans la lutte en haut du classement, l'OM a fait une très mauvaise affaire et recule à la deuxième place désormais occupée par l'AS Monaco.

Menée 0-2 par Brest, l'AS Monaco a retourné la situation grâce à un triplé de Ben Yedder. L'ASM l'a finalement emporté 4-2 avec une dernière réalisation de Volland. Monaco prend la deuxième place à l'OM grâce à une meilleure différence de buts. Les Marseillais ont en effet été largement dominés par Rennes et ont cédé 2-0 sur des réalisations de Bourigeaud et Majer en première période. Rennes réussit à remonter au quatrième rang et revient à trois points de l'OM avant la dernière journée.

De son côté, Nice a tout perdu en 45 minutes. Les Aiglons menaient 1-0 face à Lille au repos grâce à Kluivert et prenaient la troisième place. Mais, un doublé de Jonathan David et un but de Weah les a rejetés au sixième rang avec cette défaite 1-3. Car, de son côté, Strasbourg a fait le travail et a battu Clermont 1-0 avec un but de Thomasson pour doubler les Niçois.

Enfin, Lens peut encore rêver d'Europe après un succès 3-1 à Troyes. Les Sang et Or sont septièmes (61 points) à deux longueurs de la cinquième place strasbourgeoise qualificative pour la Ligue Europa conférence. C'est la dernière équipe qui peut prétendre être européen. Malgré son succès 3-2 contre Nantes, Lyon huitième sera trop court.

Dans les autres matchs, le PSG s'est promené à Montpellier (0-4) avec notamment un doublé de Lionel Messi, tandis que l'OL est venu à bout de Nantes (3-2). La lutte pour le maintien a été très chaude, l'ASSE et Bordeaux étant en grand danger, tandis que Metz peut espérer jouer le barrage, Lorient et Clermont sont sauvés.