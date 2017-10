Monaco entame sa guérison face à Caen

Dans : Ligue 1, Monaco, SMC.

Après cinq matchs sans victoire toutes compétitions confondues, l’AS Monaco a enfin réagi en battant le Stade Malherbe Caen (2-0) ce samedi en championnat. Le club de la Principauté se rassure et restera deuxième à l’issue de cette 10e journée de Ligue 1.

Ce n’était pas impressionnant, mais cette victoire devrait quand même rassurer l’AS Monaco. En difficulté lors de ses dernières sorties, le champion de France a retrouvé le goût de la victoire contre Caen. Pas de quoi sauter au plafond pour Jardim, qui a vu ses hommes entrer timidement dans la partie. En face, les Normands essayaient de ne pas reculer mais ne se montraient pas dangereux.

Une aubaine pour l’ancien Caennais Lemar, qui délivrait une offrande pour Baldé, vainqueur de son duel face à Vercourtre (1-0, 21e) ! Et le premier but du Sénégalais en Ligue 1 permettait aux Monégasques de se lâcher. Après une belle sortie dans les pieds de Tielemans, Vercoutre voyait la tête de Jemerson heurter la barre ! Puis c’est Rony Lopes qui butait sur le gardien du SMC à cause d’une mauvaise conduite de balle. Ça chauffait sur le but de Caen, sauvé par son portier.

Et de 13 pour Falcao

Et l’on repartait sur une physionomie similaire en seconde période, jusqu’au penalty injustement sifflé contre Repas qui commettait une faute sur Lopes en dehors de la surface. Sans pitié, Falcao inscrivait son 13e but en championnat (2-0, 59e) et tuait presque le match dès l’heure de jeu. Même si les Caennais, grâce au relâchement adverse, poussait enfin dans les 10 dernières minutes. Intéressant par séquences, Monaco, deuxième, se relance et se protège du retour de ses poursuivants au classement.