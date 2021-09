Médias : Julien Cazarre prévient tout le monde sur Mathieu Bodmer

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Trublion du paysage audiovisuel français, Julien Cazarre a la bougeotte.

Parti de Canal+ quand il avait fait le tour de la question à J+1, il avait ensuite rejoint RMC et l’After Foot. Mais désormais l’émission tardive de RMC se veut plus sérieuse, et l’humoriste fan du PSG ne s’y voyait pas trop à sa place. S’il a refusé d’avoir sa propre émission sur la radio sportive dans la tranche horaire 20-21 heures, il prend en revanche son pied avec l’émission de Jérôme Rothen. Dans « Rothen s’enflamme », le ton est plus léger avec l’ancien gaucher du PSG mais aussi Pascal Olmeta. Toutefois, s’il y a un intervenant qui marque Julien Cazarre, c’est Mathieu Bodmer et sa science du football. Cela en deviendrait presque dangereux à ses yeux.

« ‘Dans Rothen s'enflamme, vous êtes confronté à de nouveaux personnages : Nicolas Anelka, Pascal Olmeta…' Et Mathieu Bodmer ! C'est un algorithme du foot, le mec. Tu lui parles d'un joueur de D2 grecque, il te dit : "Ah oui, je vois très bien, Arikos Nakarakis ! Il est en D2 mais, il y a deux ans, il jouait à Trabzonspor." Soit il est autiste et, un jour, il va tuer quelqu'un et on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas, soit il est simplement extraordinaire », a glissé, non sans son humour grinçant, un Julien Cazarre dans un entretien à L’Equipe. Il y a d’ailleurs confié qu’il avait un petit rêve, maintenant que Stéphane Guy avait rejoint la maison de RMC. C’est de commenter un match de football aux côtés de l’ancien de Canal+, histoire de voir s’il pouvait garder son sérieux avec un Julien Cazarre déchainé à ses côtés.