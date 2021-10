Mohamed Bayo assume et demande pardon

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Interpellé dimanche par la police et placé en garde à vue après avoir provoqué un accident, alors qu'il était ivre au volant, puis avoir commis un délit de fuite, Mohamed Bayo est sorti du silence.

Présenté ce lundi à une juge du tribunal de Clermont, Mohamed Bayo a été convoqué pour être jugé le 28 juin prochain suite aux événements du week-end. Dimanche, à l’aube, le meilleur buteur du promu, révélation offensive du début de saison, avait provoqué un accident après avoir grillé un feu rouge au volant de sa voiture, alors qu'il avait un taux d’alcoolémie supérieur à la normale. De plus, Mohamed Bayo avait fui, ce qui n’a pas empêché la police de rapidement l’interpeller, des victimes de l’accident l’ayant reconnu. Après être sorti de garde à vue, l’attaquant clermontois, qui plus estrécidiviste, a tenu à s’exprimer et il a demandé pardon suite à ce fait-divers peu glorieux.

Via Twitter, Mohamed Bayo a reconnu sa faute. « J'ai fait preuve d'une attitude irresponsable après le match face à Nantes. Au moment de l'accident, j'ai paniqué, j'ai eu peur des conséquences. Loin d'être lucide, j'ai, dans un premier temps, quitté les lieux, mais j'ai souhaité porter secours aux victimes et revenir pour assumer. Oui, j'assume. J'assume mes erreurs, j'assume ma responsabilité, et je souhaite du plus profond de mon cœur présenter toutes mes sincères excuses aux blessés, à leurs familles, leurs proches. Mais aussi à mon club, mes coéquipiers, mon entraineur et son staff, à la ville de Clermont, à ma famille, et enfin à ceux qui sont là pour moi au quotidien. Au volant, nous avons tous un devoir d'exemplarité, je regrette d'avoir failli à cette mission et mis en danger la vie des autres. Je prends acte des décisions qui seront prises et j'ai conscience de la gravité de mes actes. En attendant, dès demain, je me replongerai dans le travail avec le Clermont Foot. Pardon », a écrit l’attaquant du Clermont Foot, qui va devoir assumer en juin prochain ses actes.