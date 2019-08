Metz-PSG : Match interrompu pour des banderoles homophobes

Dans : Ligue 1, Metz, PSG.

C’est désormais une triste rengaine en Ligue 1… Ce vendredi soir, le match entre Metz et Paris a été interrompu. Après plusieurs annonces du speaker de la rencontre, l’arbitre a stoppé la partie à la 22e minute de jeu à cause de phrases homophobes. Une banderole une nouvelle fois provocatrice, puisqu'elle citait les paroles d'une chanson d'Angèle. Mais quelques minutes plus tard, le match a repris, au moment où les banderoles ont été retirées des tribunes du Stade Saint-Symphorien... Un évènement qui agace au plus haut point les suiveurs du championnat de France.

J’annonce que tous les matchs de cette journée vont être arrêtés pour des banderoles. Les supporters se sentent provoquer et répondent. Quand le remède est pire que le mal c’est que le traitement est mauvais — Pierre Ménès (@PierreMenes) August 30, 2019

Être fier de prendre le foot en otage.. Respectez les joueurs. #FCMPSG — Bertrand Latour (@LatourBertrand) August 30, 2019