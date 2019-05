Même avec l’aide de la VAR, le PSG n’y arrive pas

Dans : Ligue 1, PSG, OGCN.

Parc des Princes

Le Paris Saint-Germain et l'OGC Nice font match nul (1-1)

But pour le PSG : Neymar (60e, sp)

But pour Nice : Ganago (46e)

Malgré un penalty injustement accordé dans le temps additionnel, le Paris Saint-Germain a concédé le match nul à domicile contre l’OGC Nice (1-1) ce samedi. La mauvaise série se poursuit lors de cette 35e journée de Ligue 1…

Le Paris Saint-Germain parviendra-t-il à se sortir de la crise avant la fin de la saison ? Après cette rencontre face à l’OGC Nice, on ne peut qu’en douter. Les Parisiens avaient pourtant bien débuté avec un quart d’heure convaincant. Sans la parade de Benitez, Neymar aurait conclu sur une superbe reprise ! Mais très vite, les hommes de Tuchel tombaient dans un faux rythme. Il faut dire que l’ambiance d’un Parc très peu garni ne les aidait pas. Quoi qu’il en soit, on assistait à une première période très décevante, pour ne pas dire sans intérêt.

Heureusement, l’attaquant niçois Ganago (0-1, 46e) avait la bonne idée d’ouvrir le score dès l’entame du deuxième acte ! Une jolie demi-volée dans la lucarne d’Areola. Ça ne sentait pas bon pour les coéquipiers de Draxler, qui aurait dû un obtenir un penalty dans la foulée. L’arbitre ne bronchait pas et laissait le PSG frôler la catastrophe lorsque Saint-Maximin, seul face au but vide, trouvait la barre de manière inexplicable ! On retiendra la belle percée d’Atal qui faisait danser le pauvre Bernat.

Cavani avait la balle de match

Sans doute le tournant du match car à peine quelques secondes plus tard, Burner accrochait Di Maria dans la surface : penalty… facilement réussi par Neymar (1-1, 60e) comme d’habitude. De quoi réveiller le petit public, mais pas forcément les joueurs parisiens. Il fallait attendre la toute fin de match pour voir la partie s’animer, notamment grâce à l’arbitre qui, avec l’aide de la VAR, accordait un penalty injustifié à Neymar. Mais sans conséquence puisque Cavani le ratait à la 92e ! Quand ça ne veut pas… Cela fait désormais une victoire en sept matchs pour le champion.