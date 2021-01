Média : L'Equipe toujours en grève, pas de journal lundi

Dans : Ligue 1.

Les salariés de L'Equipe ont voté ce dimanche pour une prolongation de la grève entamée vendredi. Le quotidien sportif ne sera pas en kiosque lundi.

Depuis samedi, les lecteurs de L'Equipe se sentent orphelins, même si le site internet du média sportif tente de faire oublier le fait qu'une grève dure a commencé il y a désormais 48 heures. Opposés à un plan social qui va aboutir à des licenciements en masse, les salariés de L'Equipe ont décidé de lancer un mouvement de grève reconductible chaque jour. Et ce dimanche, après une consultation interne, il a été décidé de reconduire cette grève pour 24 heures de plus. Résultat, inutile de chercher le quotidien sportif lundi dans les kiosques ou en ligne. Du côté de la direction, on ne veut rien changer des projets de refonte, qui aboutir au départ de 10% du personnel.