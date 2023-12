Mbappé prolongé au PSG, la France se mobilise

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Dans deux semaines, Kylian Mbappé sera libre de négocier avec son futur club. Mais du côté du PSG on n'a pas renoncé à prolonger la star française, et le foot tricolore se mobilise.

Le numéro 7 du Paris Saint-Germain va connaître lundi, comme ses coéquipiers, l'adversaire du club de la capitale en huitième de finale de la Ligue des champions, ce qui lui permettra d'en savoir un peu plus sur la suite de la saison parisienne. Mais si Kylian Mbappé sait que 2024 sera une année charnière pour lui, l'Euro et les Jeux Olympique de Paris étant très certainement à son menu, c'est aussi parce que son contrat s'achève dans un peu moins de sept mois. Déjà en Espagne, on met la pression sur Mbappé et le PSG, sachant que l'actuel meilleur buteur de Ligue 1 (15 buts) peut officiellement discuter de son avenir dès le 1er janvier prochain. Face à cela, et au moment où la LFP négocie la vente des droits TV pour la saison prochaine, des voix s'élèvent pour que Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaifi aboutissent à un accord pour une prolongation.

Aulas veut Mbappé au PSG

Désormais revenu officiellement aux affaires, puisqu'il a été élu samedi vice-président de la Fédération Française de Football, Jean-Michel Aulas n'a pas hésité à monter au créneau afin de militer pour que le Paris Saint-Germain prolonge le champion du monde 2018. « Je souhaite que Kylian reste dans le championnat français pour l'intérêt de la Ligue 1. C’est le meilleur joueur actuel pour quelqu'un qui comme moi est passionné de football avec une petite expérience. On ne voit pas de joueurs avec autant de qualités ailleurs, c'est dont important qu'il reste en France, qu’on puisse lui donner les moyens de gagner ce Ballon d’Or. Il l’aura. Il y a des règles pour le Ballon d'Or, il y a aussi un certain nombre d'historiques dans les votes, c'est très politique et marketing sur le plan de l'organisation. Kylian mérite le Ballon d'Or et il l'aura, j’en suis certain, maintenant. On a tous été déçus pour lui l’année dernière, mais Lionel Messi a gagné partout où il passe », a expliqué, lors de l'émission Le Studio des Légendes sur Europe 1.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

L'ancien patron de l'Olympique Lyonnais souhaite donc que l'union sacrée se fasse derrière Kylian Mbappé afin qu'il reste en Ligue 1 et puisse décrocher le Ballon d'Or que le PSG et la France peuvent lui apporter en 2024. Mais personne n'est dans la tête de l'ancien monégasque et de son entourage à l'heure où cela va probablement négocier très fort. Dans La Tribune Dimanche, on pense d'ailleurs que Nasser Al-Khelaifi peut encore rafler la mise dans le dossier Mbappé malgré l'énorme coup de colère du patron de Paris l'an dernier. « Même ce qui était inimaginable l’été dernier en plein coeur d’un bras de fer surréaliste : une prolongation au PSG, qui tente de bâtir une équipe cohérente autour de lui », écrit Solen Cherrier. Les pièces du puzzle d'une prolongation se mettent en place, Emmanuel Macron étant même possiblement impliqué dans le choix final de Kylian Mbappé.