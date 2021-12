Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Chanteur, danseur et désormais acteur, Matt Pokora réalisé une carrière parfaite sous les projecteurs et il cartonne même avec son dernier spectacle, même si la tournée a été annulée pour cause de Covid-19.

Il aurait toutefois pu devenir célèbre autrement, en prenant la suite de son père, footballeur professionnel connu notamment à Strasbourg, Troyes et Bordeaux. En effet, Matt Pokora, Matthieu Tota de son vrai nom, a déjà pu montrer ses qualités dans des matchs de charités ou des opérations de bienfaisance, où il se mettait en valeur avec ses prestations balle au pied. Ce fut notamment le cas au Vélodrome de Marseille récemment. Il faut dire que le chanteur a été bercé par le football, et il a fait de gros efforts pour débuter une carrière, passant notamment des tests dans un centre de formation. C’est à Sedan que finalement tout est tombé à l’eau, comme le raconte Matt Pokora dans un entretien à Pierre Ménès. Selon l’artiste, un concours de circonstances a plombé ses chances.

Matt Pokora en D1 ou en D2 ?

« Je ne peux pas te dire si j'aurais joué en D1 ou D2. Mais j'aurais pu vivre professionnellement du foot. En tout cas, j'avais le niveau mental. On était une quinzaine de jeunes de toute la France à venir faire l'essai sur un week-end. Ça se passe très bien. Tous les jeux techniques, je n'avais pas de problème. Et le dernier jour on fait un match d'essai. On se retrouve, nous, moins de 15 ans, à jouer les moins de 17 ans nationaux de Sedan ! À cet âge là, deux ans d'écart c'est énorme. Physiquement, c'est des jeunes hommes contre des ados. Au final, c'est même pas les meilleurs joueurs du match qui ont été récupérés. C'était des grands, costauds, défenseurs, qui avaient les pieds carrés. C'était un peu le fléau de ma génération », a expliqué le chanteur, qui a ensuite pris une autre direction en étant candidat à l’émission Popstars, qu’il a ensuite remportée, permettant à sa carrière derrière le micro de prendre feu.