Malgré Mbappé, le PSG subit une remontada alsacienne !

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 35e journée

Stade de la Meinau

Strasbourg-PSG 3-3

Buts : Gameiro (3e), Verratti (75e csc), Caci (90e+2) pour Strasbourg ; Mbappé (23e, 68e), Hakimi (64e) pour le PSG

Porté par un excellent Mbappé, le PSG a cru gagner à Strasbourg mais il a du se contenter d'un nul 3-3 après avoir mené 1-3.

Déjà champion depuis une semaine, on pouvait penser le PSG plus détendu voire trop à Strasbourg. L'entame de match n'était pas des plus rassurantes. Gameiro, bien lancé par Perrin dans la profondeur, venait fusiller Donnarumma de près. Strasbourg était bien parti, décidé à prendre de précieux points pour l'Europe. Thomasson prenait lui aussi la profondeur pour marquer un deuxième but, finalement refusé pour hors-jeu (10e). Alors que rien n'allait pour le PSG, Mbappé sortait de sa boîte. Sur un contre, il venait glisser le ballon entre les jambes de Sels. Paris était enfin lancé et dominait les débats en fin de première période. Mais, ni Neymar, ni Messi n'arrivaient à trouver le cadre sur coup-franc notamment.

130 – Kylian Mbappé a marqué son 130e but en Ligue 1, seul Edinson Cavani en a inscrit plus dans l’élite au 21e siècle (138). Irrésistible. #RCSAPSG pic.twitter.com/0fEh86Vr51 — OptaJean (@OptaJean) April 29, 2022

Après la pause, le match restait vivant avec des occasions de part et d'autre. Gameiro était très remuant mais Mbappé était d'une froide efficacité. Le jeune prodige était trouvé par Neymar en profondeur, il centrait pour Hakimi qui attrapait la lucarne de Sels. Juste après, Djiku était fautif sur une mauvaise passe en retrait, offrant un doublé et le 24e but de la saison à Mbappé. Le Racing était sonné mais, porté par la Meinau, il poussait toujours. Sur un corner, Diallo provoquait un but contre son camp de Verratti. Dans les arrêts de jeu, Liénard trouvait Caci dans l'axe dont la reprise était trop puissante pour Donnarumma. Après ce match fou, Strasbourg est cinquième à deux points du podium.