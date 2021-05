LOSC : Naples, Nice ou OL, Galtier fait une promesse

Dans : Ligue 1.

Christophe Galtier a confirmé son départ du LOSC, et son arrivée à Nice, l'OL ou Naples. La décision va très vite tomber.

Dans un rituel de fin de saison, c’est la valse des entraîneurs qui prend le dessus dans un premier temps en France. Champion avec Lille, Christophe Galtier a annoncé son départ du club nordiste malgré la réussite sportive. C’est la fin d’un cycle et le technicien passé par Saint-Etienne a décidé de tourner la page. Il s’en est expliqué dans les colonnes de L’Equipe, assurant que peu importe le classement, le nom du président, les mouvements au mercato, cela n’aurait rien changé pour lui. « J'ai pris ma décision. J'ai informé mon président, Olivier Létang, après l'avoir beaucoup écouté ce matin (mardi), que j'allais quitter le LOSC. Ou que j'arrêtais avec le LOSC, je ne sais pas trop quel terme il faut employer. J'ai tout simplement l'intime conviction que j'ai fait mon temps ici. Que ce cycle de quatre ans est assez long pour un entraîneur », a assuré Christophe Galtier, qui a inévitablement été interrogé sur son avenir.

L’ancien adjoint d’Alain Perrin à l’OL est ciblé par le club rhodanien, possède une énorme offre de la part de Nice, et fait rêver Naples. Un trio qui se distingue et qui occupe désormais ses pensées, même si Galtier assure qu’aucun choix n’est fait pour le moment. « Oui, j'ai une réflexion sur ces trois clubs. On va dire que j'en avais quatre avec le LOSC. Je n'ai signé avec personne et ne me suis entendu avec personne. Mon intime conviction, c'est que je dois arrêter avec le LOSC », a souligné Christophe Galtier, persuadé que son avenir sera réglé dans quelques jours. Les rendez-vous vont donc s’enchainer pour l’entraineur français, qui ne tardera pas à rebondir même si le suspense est encore total en ce qui concerne son futur club. Aucun doute toutefois, il n’a jamais été sollicité qu’en cette fin du mois de mai.