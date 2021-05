Lille : L’OL et Nice pleurent, coup de théâtre pour Galtier

Dans : LOSC.

Champion de France avec Lille et meilleur entraîneur de la saison, Christophe Galtier est plus courtisé que jamais en ce mois de mai.

Il y a encore quelques heures, la tendance était à ce que le natif de Marseille rejoigne l’OGC Nice plutôt que l’Olympique Lyonnais. Mais tout va très vite dans le football et le dossier Christophe Galtier est en passe de le prouver. A en croire les informations de la Gazzetta dello Sport, l’entraîneur du LOSC est désormais le grand favori pour devenir l’entraîneur… de Naples ! Et pour cause, les négociations ont capoté entre Aurelio De Laurentiis et Sergio Conceiçao, qui était le grand favori pour prendre la succession de Gennaro Gattuso. Les deux hommes au fort tempérament n’ont finalement pas trouvé d’accord, ce qui fait maintenant de Christophe Galtier la piste n°1 de Naples pour le poste d’entraîneur.

Il affirme ne pas avoir pris de décision

Il convient bien sûr de rester prudent, mais il y a désormais de grandes chances qu’Aurelio De Laurentiis décroche son téléphone afin de proposer à Christophe Galtier de devenir l’entraîneur de Naples. Point noir : le club résidant au San Paulo n’est pas qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Mais ce détail ne devrait pas être rédhibitoire pour Christophe Galtier dans la mesure où Nice et Lyon, deux autres de ses prétendants, ne sont pas non plus qualifiés pour la Ligue des Champions.

Dans une interview accordée à RMC lundi, Christophe Galtier confiait qu’il n’avait pas encore pris de décision quant à son avenir. « Je n'ai pas pris ma décision. Sincèrement non. Je suis sollicité, pas que par Lyon et Nice. Naples ? Entre autres. Je ne les ai pas recalés. Ces derniers temps, il n'y a plus eu de sujet de conversation sur l'avenir, puisqu'on était focus sur cet objectif incroyable. Aucune décision n'a été prise. Tout est possible. Je suis sous contrat avec Lille » expliquait-il. Nul doute qu’une éventuelle offre concrète de Naples aiderait le natif de Marseille à se décider…