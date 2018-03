LOSC : Frank Leboeuf vote pour une grève des footballeurs en L1 !

Dans : Ligue 1, LOSC.

Réagissant aux incidents intervenus à la fin du match entre Lille et Montpellier, des supporters étant entrés sur le terrain du stade Mauroy et ayant réussi à frapper des joueurs, Frank Leboeuf n'a pas tourné longtemps autour du pot. Pour le champion du monde 98, désormais consultant pour RMC, il est évident que les footballeurs professionnels doivent se mettre en grève immédiatement afin de montrer qu'ils n'acceptent pas ce climat d'insécurité.

« J'en veux aux instances du football et à l'UNFP qui devraient porter plainte, faire grève et suspendre la prochaine journée de Ligue 1 tant que la sécurité n'est pas assurée dans les stades. C’est important que les joueurs se prennent en main. Les joueurs ont un syndicat, on fait grève. Faisons-le », a lancé, sur BFM, Frank Leboeuf. De son côté, le syndicat des footballeurs professionnels a déjà fait savoir que les joueurs lillois ne souhaitaient pas en arriver là, préférant que le calme revienne autour du LOSC pour essayer de sauver le club nordiste. Frank Leboeuf peut donc remballer ses banderoles, la Ligue 1 ne sera pas en grève dans les semaines qui viennent, même si la décision de la commission de discipline de la LFP sera scrutée de près par tout le monde.