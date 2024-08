Lizarazu sur l'OM champion de France ‍: « ‍Honnêtement… ‍»

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Guyot

Consultant pour l’émission Téléfoot sur TF1, l’ancien joueur de l’Equipe de France, Bixente Lizarazu, a donné son avis sur la capacité de l’Olympique de Marseille à pouvoir rivaliser avec le Paris Saint-Germain pour le titre cette saison.

La Ligue 1 est partie sur les chapeaux de roue pour les deux clubs phares du championnat de France. Le PSG a largement dominé Le Havre (1-4) puis Montpellier (6-0) tandis que l’Olympique de Marseille version Roberto De Zerbi n’a fait qu’une bouchée de Brest au Stade Francis Le-Blé (1-5) en ouverture de la saison. Des débuts remarqués pour l’OM, qui sera l’une des principales attractions de l’élite du football français cette saison. Avec ses nombreuses recrues et son nouvel entraîneur, Marseille s’affirme comme un prétendant naturel pour le podium mais se donne également les moyens d’aller titiller l’ogre parisien pour le titre. Ancien grand nom des Bleus (97 sélections avec la France) et passé par l’OM dans sa carrière de joueur (en 2004-2005), Bixente Lizarazu a donné son avis sur les chances du club phocéen de remporter le titre en fin de saison.

Lizarazu voit le PSG conserver son titre en Ligue 1

L'OM peut-il concurrencer le PSG pour le titre cette saison ? @BixeLizarazu vous répond dans #AlloLiza ! pic.twitter.com/9o3A5fD6om — Téléfoot (@telefoot_TF1) August 25, 2024

Dans l’émission Téléfoot, un supporter marseillais a interrogé l’ancien latéral à ce sujet mais Lizarazu ne voit pas le Paris Saint-Germain lâcher sa couronne malgré les investissements consentis par l’OM durant l’intersaison : «Ce n’est pas simple lorsque l’on change autant de joueurs. Le Bayer Leverkusen a été champion d’Allemagne la saison dernière donc c’est possible, et l’OM doit y croire. Cependant, il va falloir que De Zerbi soit très bon avec cet effectif-là pour rivaliser avec le Paris Saint-Germain. Mais honnêtement, je vois le PSG encore très bon cette saison», a développé la légende du Bayern Munich. Pour rappel, le PSG a remporté les trois dernières éditions du championnat de France tandis que l’OM, qui n’a plus soulevé le trophée de l’Hexagoal depuis la saison 2009/2010, va essayer de mettre fin à cette longue période de disette au mois de mai prochain. Une confirmation est toutefois attendue au Vélodrome dès ce dimanche contre le Stade de Reims.