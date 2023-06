Lionel Messi désigné meilleur joueur étranger de Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Dans un timing étonnant dans la mesure où la saison de Ligue 1 est terminée depuis trois semaines, et qu'il n'est plus un joueur du PSG, Lionel Messi a été désigné par la LFP comme le joueur étranger de la saison. Désormais à l'Inter Miami, le septuple Ballon d'Or n'a pas caché son soulagement de quitter Paris et la Ligue 1 après seulementdeux saisons.