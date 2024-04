Lille élimine l’OM pour la C1 ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 28e journée

Stade Pierre-Mauroy

Lille-OM 3-1

Buts : David (54e sur pen.), Cabella (71e), Gudmundsson (84e) pour Lille ; csc d'Ismaily (81e) pour l’OM

Bien meilleur collectivement que l'OM, le LOSC s'est logiquement imposé 3-1 ce vendredi soir. Un succès qui replace Lille sur le podium et enterre définitivement l'OM dans la course à la Ligue des champions.

Après Lens, Lille devait gérer la venue de l'OM un vendredi soir. Alors que le champion cycliste Peter Sagan donnait le coup d'envoi, le LOSC prouvait vite qu'il avait le bon coup de pédale dans cette fin de saison. Les Dogues déstabilisaient rapidement l'OM avec leurs attaques rapides. Zhegrova venait toutefois buter sur Pau Lopez (10e). Heureusement pour Marseille, l'Espagnol était vigilant pour détourner une tête d'Alexsandro (25e). Assez discrets sur le début de match, les Marseillais avaient une belle occasion de calmer le stade Pierre-Mauroy mais la frappe de Luis Henrique était trop molle pour inquiéter Lucas Chevalier. Avec le score de 0-0 au repos, l'OM était bien payé.

𝐋𝐄𝐒 𝐃𝐎𝐆𝐔𝐄𝐒 𝐄𝐍𝐂𝐇𝐀𝐈̂𝐍𝐄𝐍𝐓 𝐀̀ 𝐋𝐀 𝐌𝐀𝐈𝐒𝐎𝐍 💪



Après avoir remporté le Derby du Nord, les Lillois s’offrent l’OM et continuent leur marche en avant 😍



Place à Aston Villa dès ce jeudi 🏆#LOSCOM 3-1 I 90’ — LOSC (@losclive) April 5, 2024

Il ne fallait que quelques minutes en seconde période pour voir Marseille craquer. Dépassé par David, Gigot faisait tomber le Canadien en pleine surface. Le deuxième meilleur buteur de L1 réussissait son penalty pour inscrire son 16e but de la saison. Dans la foulée, Zhegrova venait trouver la barre de Lopez d'une belle frappe enroulée (56e). Rémy Cabella allait finalement punir son ancien club d'une superbe frappe enveloppée qui trouvait la lucarne cette fois-ci. De quoi provoquer une réaction d'orgueil côté marseillais. Après une parade salvatrice de Chevalier (76e), l'OM trouvait la faille sur un but gag avec un dégagement d'Alexsandro en plein sur Ismaily. Un bonheur de courte durée pour l'OM qui rendait définitivement les armes après un but de Gudmundsson. 3-1 pour Lille, 3e provisoire de L1 avec désormais 10 points d'avance sur l'OM 7e. A 6 matchs de la fin, la C1 n'est plus qu'un doux rêve pour les Phocéens...