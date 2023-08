Ligue 1, un diffuseur de plus, le tarif va piquer

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

La LFP va lancer le mois prochain l'appel d'offres des droits TV de la Ligue 1 pour 2024-2028. Actuellement, Amazon et Canal+ se partagent les droits, mais un nouveau candidat se fait connaître ce samedi.

Une fois le mercato terminé, la Ligue de Football Professionnel lancera le 12 septembre prochain l’appel d’offres des droits TV pour la L1 et la L2 concernant la période 2024 à 2028. Un contrat qui pourrait ramener 1 milliard d’euros par saison, c’est du moins ce qu’espère Vincent Labrune. Pour cela, la LFP compte sur la concurrence entre les diffuseurs, et cela même si Canal+ ne semble pas vouloir faire un retour fracassant à la table des négociations. Cependant, la Ligue peut se réjouir, car ce samedi, c’est DAZN, désormais distribué sur MyCanal, une société anglaise qui avait déjà postulé à l’acquisition des droits en 2021, qui annonce qu’elle va tenter de rafler une partie des lots actuellement détenus par Amazon et Canal+. Dans le quotidien sportif, le patron de DAZN affiche la couleur et prévient quand même que pour acheter la Ligue 1, il devra taper sur le porte-monnaie des abonnés.

Dazn veut sa part de la Ligue 1

Répondant à Sacha Nokovitch, Shay Segev, PDG de DAZN Groupe affiche ses ambitions et ce que cela peut avoir comme effet sur les éventuels futurs abonnés. « DAZN participera à l'appel d'offres et veut être un diffuseur important de la L1, un acteur majeur. La France est une grande nation de football, on le voit comme un marché clé avec l'ambition d'offrir la meilleure expérience aux fans. À long terme, DAZN peut réduire la fragmentation des droits sportifs en France, explique le grand patron du média, avant quand même de prévenir que tout cela aura un coût…pour les téléspectateurs. Le sport est un contenu premium, nous devons payer très cher les ligues pour acheter les droits. Et en même temps, il y a un nombre limité de consommateurs capables de payer pour cela. Pour viser la rentabilité, il faut soit plus de pubs, soit plus de consommateurs, soit qu'ils payent plus. Nous avons récemment augmenté les abonnements des marchés que vous avez cités mais si, avec le temps, nous augmentons l'audience et le nombre d'abonnés, nous serons en capacité de réduire le prix. » A noter que ce samedi, et dans le cadre d'un accord récent avec Canal+, DAZN diffusera le match au sommet entre le PSG et Lens.