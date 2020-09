LFP : Zéro ironie, Ménès souhaite bon courage à Labrune

Dans : Ligue 1.

Nouveau président de la LFP, Vincent Labrune a su rallier à lui les suffrages des membres du conseil d’administration pour devancer Michel Denisot, qui semblait un peu trop sûr de sa victoire.

C'est notamment grâce aux voix des "petits" alors que l'ancien patron du PSG avait l'appui des "gros" que Vincent Labrune a réussi son coup. L’ancien dirigeant de l’OM va donc avoir la lourde tache de diriger le football professionnel français. Une chose loin d’être aisée selon Pierre Ménès, qui fait partie des nombreux observateurs à avoir constaté le chantier dans lequel se trouve le football des clubs en France. C’est pourquoi, sans juger son passé à Marseille, le consultant a souhaité tout simplement bon courage à Vincent Labrune, avant d’être bien évidemment attaqué immédiatement sur ses propos.

« Vincent Labrune président de la LFP ça reste une sacré surprise. Il a toujours eu l’oreille des puissants . Parviendra-t-il à avoir celle de présidents qui ont 0 solidarité entre eux ? Bon courage... Tellement consternant de voir que si peu de gens savent lire le français . Je ne me réjouis pas de sa nomination mais je ne lui fais pas de procès d’intention non plus. Ceux qui ont compris autre chose vous êtes des crétins », a déploré Pierre Ménès, pour qui il ne s’agit absolument pas d’un blanc-seing donné à l’ancien président de l’OM.