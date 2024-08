LFP ‍: Vincent Labrune est certain d'être réélu

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

A moins qu’elle soit reportée, l’élection du président de la Ligue de Football Professionnel doit se tenir le 10 septembre prochain. Vincent Labrune est candidat à sa réélection et n’a aucun doute sur l’issue du scrutin.

Malgré un bilan contrasté marqué par la signature du contrat à vie avec CVC et la vente des droits TV de la Ligue 1 à un niveau historiquement bas, Vincent Labrune est candidat à sa réélection à la présidence de la Ligue de Football Professionnel. A moins qu’il soit reporté, ce qui est possible, le vote doit se tenir le 10 septembre prochain et les candidats potentiels sont nombreux, à conditions qu’ils obtiennent les parrainages nécessaires. Karl Olive, Cyril Linette ou encore Christophe Bouchet sont intéressés par le poste. Malgré une rude concurrence, Vincent Labrune reste confiant et demeure pour l’instant le grandissime favori à sa réélection.

LFP : Cyril Linette prêt à renverser Vincent Labrune https://t.co/ddENdeeuKo — Foot01.com (@Foot01_com) August 20, 2024

A en croire les informations de notre confrère Mohamed Toubache-Ter, l’ancien président de l’Olympique de Marseille n’a aucun doute sur le fait qu’il va gagner cette élection. « En off, Vincent Labrune se sent très fort et ne cesse de dire "je n’ai aucun doute sur l’issue de l’élection, je vais gagner haut la main". Il explique cela en avançant deux choses: son bilan qu’il estime bon et le soutien des puissants ! » a lancé sur X l’insider. Le soutien de Nasser Al-Khelaïfi (PSG) et de plusieurs présidents de Ligue 1 tels que Jean-Pierre Caillot (Reims) ou encore Laurent Nicollin (Montpellier) semblent décisifs pour Vincent Labrune, persuadé qu’il va gagner l’élection, et cela, peu importe les candidats qui se trouveront face à lui.

Vincent Labrune est confiant avec l'élection

Reste maintenant à voir si les autres présidents de clubs, qui feront partie des votants pour élire le prochain président de la Ligue de Football Professionnel, manifesteront un mécontentement dans les urnes en optant pour une autre solution. Certains d’entre eux sont déçus de l’issue de l’interminable feuilleton des droits TV, avec des recettes plus basses que jamais pour les clubs. Il sera curieux de voir si Vincent Labrune en paiera le prix fort le 10 septembre prochain, ou si l’ancien bras droit de Robert Louis-Dreyfus à Marseille aura une seconde chance à la tête de la LFP.