LFP : Sorti par la porte, Aulas revient par la fenêtre

Dans : Ligue 1.

Jean-Michel Aulas va faire son grand retour au conseil d’administration de la LFP, dès le 5 juillet prochain.

Le président de l’Olympique Lyonnais avait quitté la Ligue de football professionnel (LFP) en 2017 lorsqu’il est devenu membre du Comité exécutif de la Fédération française de football (FFF). Quatre ans plus tard, Jean-Michel Aulas se prépare à faire son grand retour. Selon L’Equipe, plusieurs changements vont être actés lors de la future assemblée générale de la LFP. L’information principale concerne le boss de l’OL. Jean-Michel Aulas va rejoindre le conseil d’administration de la LFP au début du mois de juillet. En tant que membre du comité exécutif de la FFF, poste qu’il conserve, il sera nommé représentant de la Fédération. Jean-Michel Aulas remplacera Karl Olive, le maire de Poissy. Ce dernier succède lui à Michel Denisot au sein du collège des indépendants.

Labrune a convaincu Aulas

Le quotidien sportif précise que Vincent Labrune a joué un grand rôle dans la décision de son ancien rival. Le président de la LFP a convaincu Jean-Michel Aulas de revenir. Il l’avait déjà poussé plusieurs fois à venir aux différentes réunions. Cette décision ne faisait d’ailleurs pas forcément que des heureux à en croire L’Equipe. Autre changement, Laurent Nicollin et Bernard Caiazzo vont permuter leur poste. Le président de Montpellier devient le représentant du syndicat des clubs, et le dirigeant de l’ASSE obtient une place au conseil d’administration des clubs de Ligue 1. La LFP se remet en ordre de marche après avoir acté le passage à 18 clubs, et en attendant l’arrivée d’Amazon.