La Ligue 1 à 18 clubs, c'est décidé !

Dans : Ligue 1.

Même s'il faudra attendre jeudi, et une réunion de l'assemblée générale de la Ligue de Football Professionnel, le passage de la Ligue 1 à 18 clubs en fin de saison, ou la saison suivante, ne fait aucun doute.

Vincent Labrune, président de la LFP, y est favorable, Canal+ y est favorable, la DNCG est favorable, et une majorité de clubs de Ligue 1 et Ligue 2 l’est aussi, c’est peu dire qu’il n’y aura pas de suspense lorsque dans 24 heures l’AG de la Ligue devra entériner la réduction des équipes engagées en Ligue 1 la saison prochaine. Pris à la gorge financièrement, les dirigeants estiment qu’il vaut mieux réduire les clubs qui auront droit à une part du gâteau des droits TV de la L1 plutôt que de réduire la taille des parts. Dès la saison 2022-2023, on passera donc à une élite à 18 clubs, ce que réclame très vivement Canal+, toujours en procès avec la LFP. Reste qu’il faut désormais fixer les règles qui vont permettre de réduire de deux clubs la Ligue 1. Et c’est là que cela pourrait tourner au vinaigre du côté de le l’instance du football professionnel. Car bien évidemment, l’idée même de voir quatre équipes descendre en fin de saison affole pas mal de dirigeants de L1.

Trois versions s’opposent et risquent de le faire jusqu’au vote. Il y a donc les présidents favorables à quatre descentes de Ligue 1 et deux montées de Ligue 2, il y a ceux qui militent pour trois descentes et une montée, tandis que le 2e de Ligue 2 affronterait le 17e de Ligue 1 dans un barrage. Enfin, il y a la version tordue, avec deux descentes et une montée lors de cette saison et la même chose la saison prochaine. Autrement dit, pendant un an, la Ligue 1 serait à 19 clubs, tandis que la Ligue 2 sera à 21 clubs, ce qui ne facilitera évidemment pas les choses. Selon RMC, difficile pour l'instant de savoir quel scénario l'emportera, même si la Ligue 1 à 20 clubs ce sera terminé à la fin du championnat 2021-2022 ou celle de 2022-2023, L'Equipe affirmant de son côté que l'hypothèse d'un report d'une saison de cette décision est probable.