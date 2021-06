TV : Amazon et la L1, un premier secret dévoilé

Dans : Ligue 1.

A compter du mois d’août, 80 % des matchs de Ligue 1 seront diffusés par Amazon, qui a récupéré les droits laissés vacants par Mediapro.

En attendant de savoir qui de Canal + ou de BeInSports diffusera les autres matchs de Ligue 1, le groupe Amazon prépare tranquillement la reprise de la saison. Le géant du e-commerce, qui a diffusé les night sessions de Roland Garros ce printemps, monte actuellement sa rédaction et ses équipes techniques afin d’être opérationnel dans un mois et demi. A en croire l’insider Bruno Ahoyo, un premier visage se détache pour incarner la Ligue 1 sur Prime Video à la rentrée. Il s’agit de Thibault Le Rol, ancien de BeInSports qui était à l’affiche du multiplex du dimanche après-midi sur Téléfoot, avant que la chaîne de Mediapro ne s’écroule.

Amazon séduit par Thibault Le Rol

« Il a impressionné le board d’Amazon avec son travail sur #RGSurPrime : Thibault Le Rol sera un des visages de la future chaîne de la Ligue 1 de PrimeVideo » a lancé le journaliste, pour qui l’ex-journaliste de BeInSports et de Téléfoot va donc retrouver le championnat de France de Ligue 1 pour son plus grand bonheur. Reste maintenant à voir si d’autres journalistes de la rédaction de Téléfoot, sur le carreau depuis le début de l’année 2021 pour beaucoup d’entre eux, seront également sollicités par Téléfoot. Il devrait également y avoir du mouvement à Canal +, qui n’aura plus besoin d’autant de journalistes et de consultants avec seulement 20 % des matchs diffusés sur ses antennes. Benoît Cheyrou ou encore Christophe Jallet, anciens de Téléfoot, avaient été sollicités pour des piges sur Canal + lors de la fin de saison et pourraient être contactés par Amazon. Comme pour les joueurs et les entraîneurs, le mercato des journalistes et des consultants sportifs sera bouillant cet été…