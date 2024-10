LFP ‍: Longoria et Caillot nommés vice-présidents

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Réuni mardi, le bureau de la Ligue a choisi ses deux nouveaux vice-présidents. Pablo Longoria (OM) et Jean-Pierre Caillot (Reims) succèdent à Nasser Al-Khelaïfi (PSG) et à Philippe Piat (UNFP).

Plus d’un mois après la réélection de Vincent Labrune à la présidence de la Ligue de Football Professionnel, le bureau de la Ligue était réuni en ce début de semaine pour élire ses nouveaux vice-présidents. Pablo Longoria et Jean-Pierre Caillot ont été choisis pour succéder à Nasser Al-Khelaïfi et à Jean-Pierre Caillot tandis que dans le même temps, David Terrier, président de l’UNFP, est devenu secrétaire général de la LFP. Président de Rodez (Ligue 2) et soutien fièrement affiché de Vincent Labrune durant la campagne présidentielle, Pierre-Olivier Murat devient lui trésorier de la Ligue de Football Professionnel.