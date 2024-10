Labrune aux ordres d’Al-Khelaïfi, un sage craque

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

Largement réélu président de la Ligue de Football Professionnel, Vincent Labrune a pourtant mis les pensionnaires de Ligue 1 dans une situation inquiétante. Choqué, l’ancien patron de Sochaux Jean-Claude Plessis se demande comment l’Orléanais a pu obtenir un nouveau mandat.

Si beIN Sports a fini par verser la première échéance des droits TV, pour un montant légèrement inférieur à 20 millions d’euros, le litige avec la Ligue de Football Professionnel n’est pas pour autant résolu. L’instance devra poursuivre les discussions avec la chaîne représentée par Nasser Al-Khelaïfi, jugé impliqué dans la crise du foot français. En effet, l’ancien président de Sochaux Jean-Claude Plessis accuse le patron du Paris Saint-Germain et Vincent Labrune, réélu à la tête de la LFP, de mener les clubs vers de graves problèmes financiers.

Beinsports, un courrier qui terrorrise la Ligue 1 https://t.co/rJHLuJGdac — Foot01.com (@Foot01_com) October 26, 2024

« Aujourd’hui, ce que je voudrais dire, je ne porte pas de jugement, mais ce qui s’est passé à la Ligue est tout à fait scandaleux, s’est indigné Jean-Claude Plessis auprès du quotidien Ouest-France. D’ailleurs je me demande ce que fait le ministre des Sports, et même s’il existe… C’est-à-dire ? C’est-à-dire la réélection de Labrune. On a un vrai constat d’échec qui n’est pas affiché. Les clubs sont à la ramasse. Il va y avoir des catastrophes cette année entre les clubs de L2 et de L1, puisque les budgets qui ont été établis par la DNCG ne correspondent pas du tout à ce que les gars vont toucher. »

Le petit jeu d'Al-Khelaïfi

« Je le redis, voilà un président de la Ligue qui est face à un constat d’échec, qui s’est lui-même augmenté d’une façon inconsidérée et qui n’a pourtant fait qu’une mauvaise gestion. Je trouve ça assez scandaleux qu’il soit réélu ! Je suis circonspect et surtout triste de voir les présidents arriver dans une telle situation. Aujourd’hui, le réel patron du football français s’appelle Nasser qui met juste son argent au bon moment. Je suis choqué par ce que je vois, et je pense qu’on va payer ça cher », a prédit le dirigeant historique.