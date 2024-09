LFP ‍: Linette défie Labrune pour la présidence

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Dans une semaine aura lieu l'élection à la présidence de la Ligue de Football Professionnel. Face à Vincent Labrune, Cyril Linette va pouvoir se présenter suite à un accord négocié.

Ancien responsable de Canal+ et éphémère patron du PMU, Cyril Linette a obtenu ce lundi le feu vert pour être définitivement candidat à la présidence de la LFP le 10 septembre prochain. Après quelques jours d'une confusion totale, et sous la pression du pouvoir politique, les différentes parties prenantes dans ce dossier ont validé la candidature de celui qui collabore à l'émission Les Grandes du Sport sur RMC. Après une nouvelle réunion, l'Union des acteurs du football a apporté son parrainage à Cyril Linette, tout comme elle l'avait fait précédemment avec Vincent Labrune et Karl Olive, sachant qu'Alain Guerrini, le patron de Panini, ne pourra pas être élu président. Cette candidature de Cyril Linette, change évidemment la donne, même si plusieurs sources confirment que Vincent Labrune ne paraît pas réellement inquiet à une semaine de cette élection qui intervient quelques semaines après le fiasco de la vente des droits de diffusion de la Ligue 1.

Dans un message sur les réseaux sociaux, Cyril Linette s'est réjoui de pouvoir être candidat, précisant que s'il n'était pas élu président de la LFP alors, il ne resterait pas au conseil d'administration, répondant ainsi à la demande de la ministre des Sports. « Je remercie les Présidents et les familles du football pour la confiance qu’ils me témoignent, en me permettant de concourir à l’élection à la présidence de la LFP. J’ai dû m’engager formellement auprès des Familles, soucieuses de conserver une part de voix, à ne pas rester au conseil d’administration dans l’éventualité où je ne serais pas élu président. Ce n’est évidemment pas mon choix, mais l’élection nous offrira l’opportunité de débattre des évolutions nécessaires dans la gouvernance pour une meilleure représentativité des parties prenantes. Je vais désormais tout faire pour gagner cette élection afin de mettre en place, avec l’ensemble du monde pro, une méthode et un projet nous permettant de faire face à la crise, puis d’inventer un nouveau modèle prospère et durable pour l’ensemble des acteurs et des amoureux du football français. Place au débat ! », annonce l'ancien patron des sports de Canal+.