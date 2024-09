LFP ‍: Karl Olive se retire de la course à la présidence

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Ils ne sont plus que deux à s'opposer pour le poste de président de la LFP. Karl Olive, candidat de la FFF, se retire en soutenant plutôt Vincent Labrune.

Dans un entretien à L’Equipe, l’homme politique qui faisait partie des candidats ayant obtenu des parrainages pour la présidence de la LFP, a annoncé qu’il n’irait pas plus loin. Karl Olive, connu pour être très proche d’Emmanuel Macron, n’a pas vraiment donné les raisons de son revirement, si ce n’est qu’il était satisfait de voir qu’il y avait un débat démocratique entre le président sortant, Vincent Labrune, et son principal opposant, Cyril Linette. Le député Renaissance était jusqu’à présent resté totalement muet sur ses intentions, alors qu’il avait été élu comme membre indépendant du conseil d’administration de la LFP. Il a fait le choix de rester député, ce qui aurait pu changer à une condition : si Vincent Labrune avait été seul.

Labrune a sauvé le football français

« J'ai été élu il y a un peu plus de deux mois aux dernières élections législatives où je suis sorti vainqueur sans désistement. Même si je suis un énorme passionné de football, je ne me vois pas faire un bras d'honneur à mes électeurs sur un territoire qui m'a vu naître. Pour autant, si jamais il n'y avait eu qu'un candidat, je me serais posé la question. Mais elle n'a pas lieu d'être car il y a deux candidats. Je me félicite que l'intervention de la ministre des Sports permette d'en avoir deux », a confié Karl Olive dans L’Equipe. Une prise de parole qui a également permis au politicien d’apporter un soutien timide mais bien réel à Vincent Labrune, qui a selon lui sauvé le football français de la « mort cérébrale » en acceptant de vendre à vie les revenus de la Ligue à CVC, tout en reconnaissant que l'appel d'offres des droits TV était un échec. Appuyé par la FFF, l’homme politique a en tout cas reconnu n’avoir aucun contact avec Cyril Linette, qui aura beaucoup de mal à compter sur son vote lors des élections à venir du 10 septembre.