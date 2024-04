Lens se laisse distancer par le top 4

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

28e journée de Ligue 1

Stade Bollaert-Delelis

Le Racing Club de Lens et Le Havre Athletic Club font match nul 1-1

But pour le RC Lens : Frankowski (58e)

But pour le Havre : Sabbi (78e, sp)

Troisième match consécutif sans victoire pour le Racing Club de Lens. A Bollaert, les Sang et Or ont concédé le nul (1-1) face au Havre ce samedi. Les locaux avaient pourtant bien entamé la partie avec trois occasions franches pour Wahi dans les 10 premières minutes, y compris ce superbe geste acrobatique qui trouvait finalement la barre ! Inefficace en première période, Lens allait finir par trouver la faille au retour des vestiaires.

Penalty généreux pour Le Havre

Non pas sur le but refusé à Sotoca pour un hors-jeu de Wahi, mais plutôt sur le centre-tir de Frankowski (1-0, 58e), auteur d’un joli lob a priori involontaire. Impuissant, le promu ne semblait pas en mesure de revenir dans la partie. Du moins jusqu’au penalty généreusement accordé au HAC pour une faute d’Aguilar sur Sabbi. Ce même Sabbi (1-1, 78e) en profitait pour arracher un match nul assez heureux pour les Havrais, et difficile à encaisser pour le RCL, provisoirement relégué à six points du top 4.