Lens revient de loin, Bordeaux toujours à la peine

Dans : Ligue 1.

Par Nicolas Issner

Ce dimanche, quatre affiches étaient au programme de ce multiplex de Ligue 1 (26e journée).

Angers 1-2 Lens

Clermont 1-1 Bordeaux

Brest 0-1 Lorient

Metz 0 - 0 Nantes

A l'image de Reims sur le terrain de Monaco un peu plus tôt dans la journée, le Racing Club de Lens a renversé Angers. Malmenée dans le jeu, la formation de Franck Haise a encaissé l'ouverture du score angevine par Fulgini (49e) sur une belle frappe en dehors de la surface. Le carton rouge de Mohamed-Ali Cho (69e) a été un tournant pour les Nordistes qui ont ensuite joué en supériorité numérique. En trois minutes, tout a basculé au Stade Raymond-Kopa avec un but gag contre son camp de Mendy (73e) à cause du soleil et une réalisation exceptionnelle sur un centre tir de l'homme fort côté lensois, Jonathan Clauss (76e). Lens, qui confirme-là son bon nul obtenu face à Lyon la semaine dernière, double Nantes qui a été tenu en échec (0-0) à Metz et grimpe sur la 6e marche du classement à 3 points de Strasbourg.

📸 La joie de @Djoninho25 après son 4e but de la saison !#SCORCL (1-2) pic.twitter.com/H9OkluTzEq — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) February 27, 2022

Il faudra encore patienter pour voir les Girondins de Bordeaux effectuer un clean sheet cette saison en Ligue 1. Dans une rencontre très importante pour le maintien, les Girondins ont ouvert le score grâce à Guilavogui (13e), capitaine du jour, avant de retomber dans leurs travers et de se faire égaliser par Rashani (32e) sur une belle volée dans le petit filet. Score final (1-1) pour Bordeaux qui a encaissé son 63e but en championnat depuis août, un record. David Guion, arrivé la semaine dernière, regoûte à un match nul après celui de la dernière journée contre Monaco. Bordeaux est 19e de Ligue 1, un point devant Troyes qui accueille Marseille en fin de journée. Enfin, le derby breton entre Brest et Lorient a vu les Merlus s'imposer (1-0) grâce à un but de Koné (73e). Un premier succès à l'extérieur en Ligue 1 cette saison pour Lorient, également le premier depuis 28 rencontres hors de leurs bases.