Lens et son public écrasent toute la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Barbet

À la mi-saison de l'exercice 2023/2024 de la Ligue 1, l'heure est aux premiers enseignements. Pour les joueurs, mais aussi les supporters, qui ont un rôle majeur dans les stades.

Alors que les joueurs se reposent pendant cette période de fêtes, les premières statistiques sur ce début de saison en Ligue 1 tombent. Le PSG est le leader du classement avec 40 points, devant l'OGC Nice, avec cinq longueurs de retard. Concernant les meilleurs buteurs du championnat, Kylian Mbappé domine outrageusement la concurrence avec 18 buts inscrits, devant Wissam Ben Yedder, auteur de 8 réalisations. Si Paris est en tête dans plusieurs domaines, ce n'est pas le cas de l'affluence moyenne. Depuis l'arrivée de QSI en 2011, elle a beaucoup augmenté, mais c'est bien le RC Lens qui possède le meilleur taux de remplissage avec 99%. Devant le club de la capitale avec 98,2% ainsi que Strasbourg, troisième avec, 97% de remplissage à la Meinau.

Lens au rendez-vous, Monaco à la traîne

Vous étiez aussi nombreux à les attendre, voici le classement des taux de remplissage de Ligue 1 à la mi-saison :



🥇 Lens | 99%

🥈 Paris | 98,2%

🥉 Strasbourg | 97%

4️⃣ Brest | 96,8%

5️⃣ Rennes | 94,7%

6️⃣ Lorient | 91,3%

7️⃣ Marseille | 90,9%

8️⃣ Clermont | 90,5%

9️⃣ Nantes | 85,2% pic.twitter.com/jTh0p4NEGv — Ligue1 Stadium (@Ligue1Stadium) December 27, 2023

Au total, cinq autres équipes dépassent les 90% de remplissage. Brest, Rennes, Lorient, Marseille ainsi que Clermont. Toutes les équipes au moins plus de 70% des sièges remplis en moyenne cette saison, sauf Montpellier (66,7%) et l'AS Monaco qui est l'équipe de Ligue 1 avec le pire taux de remplissage (49,5%). Si les supporters monégasques sont souvent présents à l'extérieur, c'est moins le cas au stade Louis-II. Même si Marseille ne parvient pas à remplir le Vélodrome à chaque match, c'est toujours l'équipe avec la meilleure affluence du championnat, avec 61 282 spectateurs en moyenne, devant le PSG (47 088 personnes) ainsi que l'OL, en grande difficulté avec ses 41.746 supporters présents. Les chiffres risquent d'augmenter d'ici à la fin de la saison avec les différents enjeux, que ce soit pour les places en coupe d'Europe ou dans la course au maintien.